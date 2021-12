Chinese "Downton Abbey" voor het eerst vertaald in het Nederlands

De droom van de rode kamer, misschien wel de meest populaire klassieke roman van China, is voor het eerst vertaald in het Nederlands. "De Chinese gebroeders Karamozov" of "de Chinese Downton Abbey" geeft een uniek beeld van de Chinese maatschappij tijdens het laatste keizerrijk aan de hand van de lotgevallen van een adellijke familie. Bijzonder is ook de inkijk in de leefwereld van de vrouwen, die in die periode bijzonder verborgen levens leidden.