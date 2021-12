Vlaams minister Demir levert vergunning af voor storten van "vreemde" grond in Maasplas in Kinrooi

De gemeente Kinrooi heeft zich eerder al verzet tegen de plannen om grond te storten in een plas op haar grondgebied en kreeg daarover ook gelijk van de Raad van State. Burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns (CD&V), begrijpt de beslissing van Demir dan ook niet: “Het gaat om vreemde gronden die van elders komen en waarvan de herkomst moeilijk in te schatten is. We weten dus niet welke stoffen er allemaal in die gronden zitten", zegt hij bij Radio 2 Limburg. "We willen uitgaan van het principe 'beter voorkomen dan genezen' want we zien tot wat dat eerder geleid heeft in Antwerpen. We willen absoluut vermijden dat er in onze plas ook dergelijke gronden terechtkomen, met alle schadelijke gevolgen vandien”, besluit Brouns. De gemeente trekt daarom opnieuw naar de Raad van State.