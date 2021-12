Derde van kamers in WZC in Sint-Niklaas staat leeg: "Gegadigden genoeg, maar geen personeel"

Het probleem is dat mensen uit andere sectoren , ook al willen ze dat, niet meteen kunnen ingezet worden als zorg- of verpleegkundige. "Daarvoor is een opleiding van een jaar nodig," legt van Diessen uit. "Het is wel zo dat wij één van de enige openbare besturen in Vlaanderen zijn die een opleiding heeft om mensen uit andere sectoren om te scholen tot verpleegkundige. Per jaar komen daar 10 à 15 mensen uit voor het Waasland."

Zorgpunt Waasland wil al lang jobdagen organiseren, maar die vallen in het water door corona. De organisatie hoopt tegen februari wel aan voldoende personeel te geraken, zodat de 40 kamers niet leeg moeten blijven staan.