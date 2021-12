Man van Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja veroordeeld tot 18 jaar cel

Nadat hij in de gevangenis was beland, besloot zijn vrouw Svetlana Tichanovskaja de plaats van haar man in te nemen als presidentskandidate. Zij mocht wel meedoen, want president Aleksandr Loekasjenko ging ervan uit dat hij van een vrouw toch niet veel te vrezen had. Tot de verbazing van velen wist Tichanovskaja echter de oppositie te verenigen en tienduizenden mensen te mobiliseren.