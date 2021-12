Film “Spencer”: beklemmend sprookje over hoe Prinses Diana ontsnapt uit de Britse koninklijke familie

“Het is heel makkelijk om te zeggen dat ze eerzuchtig en humeurig was, of te zeggen: had ze niet wat beter haar best kunnen doen, want ze wist toch waar ze aan begon? Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ze was zo jong toen haar carrière-slash-huwelijk begon – eigenlijk zijn dat twee dezelfde dingen. Het is een bizarre manier om met je leven te beginnen.”