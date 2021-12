Gangsters verkleed als politie overvallen koerier in Diegem

Vervolgens werd de koerier van de bestelwagen weggeleid en geboeid. "De bestelwagen werd volledig doorzocht en enkele pakketten werden geopend. De inhoud werd gestolen en de verdachten namen daarna de vlucht", vervolgt Bodet. Van de overvallers en hun buit is er voorlopig geen spoor. Ook de inhoud van de pakjes blijft voorlopig een raadsel. Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart en bekijkt onder andere beelden van bewakingscamera's in de omgeving.