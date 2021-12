Gemeente Zulte zet wegwijzers met aantal stappen en wandeltijd tot bepaalde bestemmingen om inwoners te doen bewegen

De eerste stap in het project is het plaatsen van wegwijzers in de 3 deelgemeenten: Machelen, Olsene en Zulte. De pijlen wijzen naar veelbezochte plaatsen in de gemeente, legt schepen Olivier Peirs (GVZ, Gezond Verstand) uit: "Op de pijl staat het aantal stappen en de wandeltijd tot de bestemming. Zo wordt de wandeling concreet en ziet de inwoner hoe haalbaar de afstand is."