Genkse handelaars in paniek om protest tegen coronapas op koopzondag: “Een financiële ramp”

Op zondag 19 december vindt er een protest plaats tegen de coronamaatregelen op het Stadsplein in Genk tussen 14 uur en 16 uur: "Er mag geen optocht of betoging georganiseerd worden, maar wel een statisch protest", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Wij hebben het lang gewikt en gewogen en de politie heeft een analyse gemaakt. Die adviseert om het gecontroleerd te laten doorgaan in plaats van het te verbieden omdat er dan mogelijke protesten kunnen komen."

Maar het is tegelijkertijd ook de laatste koopzondag van het jaar. Kaatje Goyens, uitbater van restaurant Krok en voorzitter van Horeca Groot Genk, zit met de handen in het haar: “Net zoals veel andere horeca-uitbaters en handelaars reken ik op de periode voor Kerst om de moeilijke maand november goed te maken. De inkomsten van koopzondag zijn cruciaal om het hoofd boven water te kunnen houden. Een groot protest op het drukste moment van de dag, recht voor mijn deur, zal uitdraaien in een ramp."