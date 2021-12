Gent stelt eerste genderinclusieve toilet voor: "Toegankelijk voor iedereen"

Geen traditionele icoontjes voor man of vrouw meer aan het eerste genderinclusieve toilet in de Gentse wijk Muide. In plaats daarvan komen er nieuwe icoontjes die verwijzen naar wat er aanwezig is in het toilet: een toilet, een urinoir een babytafel of ruimte voor mensen met een beperking. "De bedoeling is dat het nieuwe toilet voor iedereen toegankelijk is", zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.