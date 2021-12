Getuige legt tijdens assisenproces in Tongeren andere verklaring af en wordt opgepakt

“Liegen als getuige onder eed, is een misdrijf. Daar staat een strenge gevangenis straf op: opsluiting van 5 tot 10 jaar”, zegt persrechter Jo Daenen. De procureur was van oordeel dat de getuige manifest aan het liegen was, en heeft van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om die getuige onmiddellijk te laten arresteren door de politie.”

De getuige is intussen wel weer vrijgelaten, ze zal niet meer moeten getuigen op het proces. "De procureur gaat ervan uit dat de vrouwelijke getuige een valse verklaring afgelegd heeft. Het is nu aan de jury om te beoordelen in welke mate ze die verklaring geloofwaardig vindt of niet", besluit de persrechter.