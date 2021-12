Greenpeace wint rechtszaak tegen Vlaamse overheid over luchtkwaliteit en kan 750.000 euro aan dwangsommen krijgen

Zekerheid over de exacte dwangsom is er nog niet, omdat de rechter nog moet bepalen wanneer die precies in was gegaan. Het kabinet-Demir laat in een reactie weten dat de debatten over de dwangsom volgend jaar heropend zullen worden. Voorts zegt het kabinet dat de veroordeling berust op het ontbreken van een bindend tijdskader, veeleer dan op het ontbreken van een goed luchtkwaliteitsplan.

"Het Hof van Beroep stelt de aard van de maatregelen uit het luchtbeleidsplan niet in vraag en zegt zelf uitdrukkelijk dat onze maatregelen ernstig en onderbouwd zijn en het luchtbeleidsplan op een ernstige manier tot stand is gekomen. Dat is goed nieuws en ook wat we verwacht hadden", laat het kabinet ons weten in een reactie.