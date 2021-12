Groot feest voor Max Verstappen in beide Limburgen?

Gouverneur Emile Roemer van Nederlands Limburg wil wereldkampioen Max Verstappen het liefst huldigen in zowel Nederlands als Belgisch Limburg. "Er moet geen strijd worden gestreden tussen steden", zegt hij bij de Nederlandse regionale radio-omroep L1. "Het is een eerbetoon aan Max Verstappen. Het gaat erom waar hij zich prettig bij voelt. Het is gewoon een kwestie van samenwerking."

"Als je zo'n grote prestatie levert, verdien je gevierd te worden op de plaats waar je roots liggen", voegt hij er nog aan toe. De moeder van Max Verstappen is afkomstig van Belgisch Limburg, de vader van Nederlands Limburg.

(lees verder onder de foto)