Gsm als gps gebruiken mag weldra enkel nog als die in een houder zit, overtreders riskeren 174 euro boete

Dat gsm-gebruik achter het stuur erg gevaarlijk is en jaarlijks verkeersdoden veroorzaakt, daar is weinig twijfel over. Daarom ook worden de regels nu strenger. "In de wegcode staat nu dat je niet met de gsm in de hand mag bellen, maar vandaag doen we natuurlijk veel meer dan alleen bellen met de gsm", legt CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh uit. "Het is een toestel waarmee berichten gestuurd worden, waarop dingen worden opgezocht, waarmee muziek wordt afgespeeld. Daarom gaan we de wet aanpassen aan het huidig gebruik, zodat ook lezen, scrollen, swipen verboden worden. Elk gebruik van het toestel tijdens het rijden wordt nu verboden."