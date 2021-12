Nieuw: haal eens een pizza uit de automaat in Sint-Joris-Weert en Leefdaal

"Vroeger was ik chocolatier, maar toen ik dit zag was ik meteen verkocht en ben ik in de leer gegaan bij een man uit Durbuy, die al automaten heeft staan in de Ardennen", gaat Bart verder. "Ik heb nu al twee automaten in Leefdaal en Sint-Joris-Weert, die ik dagelijks twee keer bevoorraad. Ik krijg voor de bereiding hulp van mijn stiefzoon Kjell, die eigenlijk boekhouder is maar intussen ook lekkere pizza's kan bereiden (lacht). De volgende gemeente waar ik een automaat wil plaatsen is mijn geboortestreek Tervuren."