Yoeri uit Heist maakt houten kerstboom van 5,5 meter: “Mijn buren mogen die versieren”

Yoeri Viaene is al een tijdje creatief met hout. Hij is met verschillende projecten door elkaar bezig. De grote kerstboom die voor zijn deur staat heeft hij zelf in elkaar getimmerd. “Maar een kale kerstboom is niet tof om naar te kijken. Dus hebben we een actie bedacht voor de buurt. Voor ons huis heb ik ook een standje in elkaar gestoken waar de buren een houten kerstster kunnen uitnemen en die thuis kunnen versieren”, zegt Viane.