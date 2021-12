Human Rights Watch lanceert lijst met 100 bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die vaccins kunnen ontwikkelen

“De nieuwe omikron-variant onderstreept de gevaren van ongelijke toegang tot COVID-19-vaccins. Het benadrukt nogmaals dat de concentratie van de productie in de VS en Europa ligt”, klaagt Human Rights Watch (HRW) aan. Samen met Artsen Zonder Grenzen (AZG) en andere mensenrechtenorganisaties schreven ze een brief aan de Amerikaanse en Duitse regering om rekening te houden met deze nieuwe lijst van meer dan 100 bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die het potentieel hebben om de mRNA-vaccins te produceren. De lijst met mogelijke mRNA-fabrikanten werd samengesteld door onder meer AZG.

Deze nieuwe lijst maakt duidelijk dat de productie van mRNA-vaccins wel degelijk mogelijk is buiten de VS en Europa, verduidelijken de mensenrechtenorganisaties. Bovendien illustreert deze lijst dat de bedrijven die Covid-19-mRNA-vaccins hebben ontwikkeld, hun kennis niet willen delen met andere capabele fabrikanten.

Ze vragen daarom aan de Amerikaanse en Duitse overheid om maatregelen te nemen zodat deze vaccinproducenten hun technologie meteen beschikbaar moeten maken.

Waarom brief naar Amerika en Duitsland?

Zowel de Amerikaanse als de Duitse regering hebben zeer grote sommen geld besteed aan deze grote farmaproducenten voor onderzoek naar en ontwikkeling van de COVID-19-vaccins.



Daarom vinden de mensenrechtenorganisaties dat de Amerikanen en Duitsers hun invloed moeten gebruiken. "Ze dragen een verantwoordelijkheid om deze bedrijven onder druk te zetten om hun kennis te delen."

“Deze mogelijke bedrijven (in de lage-inkomenslanden) kunnen de gapende ongelijkheid in de levering van mRNA-vaccins in arme landen overbruggen",zegt Achal Prabhala van de organisatie Accessits-project.



"Het enige dat ze nodig hebben, is dat de Amerikaanse en Duitse regeringen een einde maken aan het monopolie. En dat ze de waardevolle technologie delen die ze hebben gefinancierd en in wezen met hen hebben gecreëerd.”

Eerder deden India en Zuid-Afrika een voorstel om tijdelijk de patenten van coronavaccins vrij te geven. Maar het voorstel blijft vastlopen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Nochtans wordt het voorstel door meer dan 60 regeringen met lage-en middeninkomens gesteund. Ook de Amerikaanse regering heeft steun betuigd voor een tijdelijke opheffing. "Maar Duitsland en de Europese Commissie blijven het voorstel blokkeren, klaagt HRW. “Ze moeten hun verzet meteen laten varen”, aldus HRW.



Donatie vaccins aan ontwikkelingslanden loopt mank

Bovendien loopt de donatie aan ontwikkelingslanden niet goed, klagen de organisaties nog. "In oktober hebben verschillende hoge-inkomenslanden toegezegd om samen 1,8 miljard aan vaccins te doneren aan lage-inkomenslanden, maar volgens het gegevensanalysebedrijf Airfinity, werd daarvan slechts 14 procent geleverd".

Verder stelt men vast dat “de meerderheid van de donaties plots gebeuren, zonder duidelijke lijn en men krijgt vaak vaccins met een korte houdbaarheid", klagen ze aan. "Het bemoeilijkt de distributie van de vaccins", klonk het nog.



Reactie farmareuzen: “Constructief samenwerken”

De organisaties geven ook aan dat de farmaceutische industrie niet over voldoende vaccinvoorraad zal beschikken. Ze vinden de communicatie van de farmaceutische industrie misleidend, omdat de industrie beweert wel aan de vraag te kunnen voldoen.



“Eerder werd duidelijk dat de industrie de vraag naar vaccins niet kon volgen”, klinkt het bij HRW. "In hun schattingen wordt er geen rekening gehouden met onder meer de extra dosissen die nodig zijn voor de vaccinatie van jonge kinderen en de booster-vaccins. Deze factoren verhogen de wereldwijde vraag aanzienlijk.”

Geen van de bedrijven heeft zich aangesloten bij initiatieven geleid door de WHO om intellectuele eigendom te bundelen en te delen. Pfizer/BioNTech en Moderna moeten nog deelnemen aan een WHO-hub voor mRNA-technologieoverdracht.

HRW heeft de drie Amerikaanse bedrijven aangeschreven met een vraag naar een reactie. Pfizer reageerde dat "slechts een paar fabrikanten in de wereld in staat zijn om de cruciale stappen uit te voeren die nodig zijn om mRNA-vaccins te produceren”. Ze zeiden ook dat ze zich “blijven inzetten voor een constructieve dialoog met alle partijen”. Ook Moderna zei dat het over heel de wereld partnerschappen wil aangaan om productie en levering te versnellen. J&J reageerde niet.

Volgens HRW, AZV en de andere mensenrechtenorganisaties veroorzaakt deze houding "een aanzienlijke scheeftrekking" van de wereldwijde toelevering aan vaccins. De levering wordt daardoor "onzeker en onvoorspelbaar". “De farmaceutische bedrijven hebben een verantwoordelijkheid aan de mensen om hun kennis te delen en zo de pandemie snel aan te pakken”, klonk het nog.