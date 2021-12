5 bij 5 millimeter, zesde van duimnagel groot: exemplaar van kleinste boek van de wereld gaat in Brussel onder de hamer

Toch is het boek volgens Godts een echt collector's item. "Miniatuurboekjes zijn 7 centimeter hoog of kleiner. Dit is dus een extreem exemplaar in zijn soort. In de VS en in Europa bestaan verzamelingen van honderden stuks miniatuurboekjes, maar dit springt eruit. Het is de kroon op een verzameling, het kleinste boek van de wereld en dan nog door het Gutenberg Museum gemaakt."

"De verzamelaar die dit exemplaar verkoopt, heeft het tientallen jaren in zijn collectie gehouden. Het is geschat op 1.000 tot 1.500 euro. Het wordt bewaard in een juwelendoosje, alsof het een ring was. Je zou het in een transparant edelmetaal kunnen goeten en als een juweel rond je nek dragen."