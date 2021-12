Kraan valt op restaurant:" We hebben gelopen voor ons leven"

"De kraan is omgevallen terwijl ze stilstond, zelfs zonder dat we ermee aan het werken waren", vertelt Wesley Hendrickx. Hij is chauffeur bij de Groep Verhelst en was net bouwmaterialen aan het leveren. "Het was een gehuurde kraan, die pas een uur voordien was opgesteld. Ik keek toevallig omhoog toen ze begon te wankelen. Ik heb dan meteen zo luid mogelijk geroepen dat iedereen moest weglopen. Sommige collega's hebben gelopen voor hun leven en zijn zelfs tot achteraan in het veld beland. Want je weet niet waar zo’n gevaarte uiteindelijk belandt.”