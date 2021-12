Martijn Defauw "Jonge chef van het jaar": "Koken domineert mijn leven"

De chef is heel fier op zijn titel. “Ik droom er al sinds mijn 14de van om topchef te worden. Als er dan een gids zoals Gault&Millau je op een podium roept voor zo'n titel, dan ja... Dan geeft dat een waanzinnig goed gevoel. Ik ben er elke dag heel hard mee bezig, koken en eten domineert echt mijn leven. Dat is de verklaring wellicht waarom ik opgemerkt word, omdat ik er zoveel tijd en energie in steek."

Defauw stelt alle foodies na zijn titel gerust. “De prijzen zullen niet plots fors stijgen. We blijven op hetzelfde ritme en tempo werken waarop we dat altijd al hebben gedaan. Het zal een drukke dag worden, want op dinsdag starten we opnieuw op en wordt er veel geleverd.”