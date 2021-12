Mascotte van Beveren, de bever, nu ook in het echt gespot in de gemeente

"Het is toch wel bijzonder," lacht Bram Vereecke, "dat we nu net een bever ontdekken in Beveren waar de bever de mascotte is." In deelgemeente Kruibeke zijn al langer bevers aanwezig, en dat maakte Beveren enigszins jaloers. Maar nu hoeft dat niet meer. Nadat eerder al heel wat geruchten de ronde deden over een bever in Beveren, heeft boswachter Bram Vereecke met eigen ogen gezien dat er een bever actief is in de gemeente. "De rattenvanger had al gezegd dat hij sporen gezien had, maar kon dat niet bevestigen. Tijdens een van m'n rondes onlangs, zag ik in de verte sporen van een bever. 's Anderendaags ben ik terug gegaan en heb ik de bever met m'n eigen ogen gezien."