Minitafereeltjes met poppetjes toveren glimlach op gezichten in Roeselare

Afgelopen zomer mocht hij al een speurtocht maken die werd gestoffeerd met kleine tafereeltjes of situaties, ergens in een hoekje of langs de kant van de weg. “Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg was van een vrouw die vertelde dat een van mijn foto’s zorgde voor de eerste glimlach van die dag op haar gezicht”, vertelt Dejonckheere. Zijn inspiratie vindt hij in het alledaagse leven en de actualiteit. “Op dit moment werk ik aan een foto rond de boosterprik. Morgen wordt de foto gepost op ‘Ge zijt van Roeselare als’. Ik mag er nog niet veel over verklappen, maar er komt meer dan één mondmasker in voor”, zegt Dirk met een knipoog. Op deze site vind je meer info over de Ienieminie kerstspeurtocht.