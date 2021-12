Bedrijvenzone Meise-Westrode krijgt nieuwe invulling: "Ook buurtbewoners krijgen hun zegje" 

De tijd is aangebroken om het gebied een nieuwe invulling te geven. Daarvoor is een grootschalige studie opgezet, waaraan ook het publiek kan deelnemen. Onderzoeker Tom Lagast: "We willen het gebied op een goeie manier invullen, zowel maatschappelijk als ecologisch. Maar het is ook een centenkwestie: Haviland heeft voor deze gronden veel geld betaald en wil dat bij voorkeur ook kunnen terugverdienen. We moeten daar niet onnozel over doen."