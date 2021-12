Nazareth gaat Waalse gemeente die getroffen is door wateroverlast structureel helpen: "We willen een band creëren op lange termijn"

"We willen daarvoor graag de inwoners, verenigingen, bedrijven en de groep vrijwilligers in onze gemeente aanspreken," legt burgemeester Claeys uit. "De gevolgen zijn groter dan we oorspronkelijk dachten en zullen nog jaren voelbaar zijn. Daarom willen we een meer structurele band opbouwen." Zo denkt Claeys bijvoorbeeld aan hulp als er buurtfeesten georganiseerd worden. "Wij kunnen dan mensen van bij ons sturen die het feest helpen organiseren. Of eten leveren. Het gaat dus echt over kleinschalige hulp. We gaan niet naar daar om bijvoorbeeld wegen aan te leggen."