Nederland versnelt: booster beschikbaar voor alle volwassenen in januari, termijn verkort naar 3 maanden

Door de maatregelen wil de Nederlandse regering de huidige daling in de cijfers laten doorzetten. Tegelijk is het kabinet-Rutte heel erg op zijn hoede voor de nieuwe, nog meer besmettelijke variant van het coronavirus: omikron. "Er is echt reden tot grote zorg en voorzichtigheid", zei premier Rutte hierover.

Om de Nederlandse bevolking - en vooral de ziekenhuizen - te wapenen tegen die vermaledijde variant, zal in Nederland de vaccinatiecampagne voor de boosterprikken serieus versneld worden: tegen half januari moeten àlle volwassenen in Nederland een boosterprik kunnen krijgen. In totaal gaat het om 8,5 miljoen volwassenen die nog in aanmerking komen voor een booster.