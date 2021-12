Nike gaat virtuele sneakers maken: "We zitten aan de vooravond van een revolutie"

Ze zijn hoegenaamd niet de eersten. "Zo'n 10 jaar geleden zagen we de eerste reclameborden in games verschijnen", zegt Vits. "De reden waarom adverteerders aanwezig zijn in games is heel simpel. Reclame in een computerspel komt voor de gebruiker minder storend over." In tegenstelling tot reclameblokken op de televisie die je favoriete serie halverwege in twee knippen. "Wat Nike nu doet is een logische volgende stap in de manier waarop adverteerders hun product kenbaar willen maken."