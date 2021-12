Oplossing voor wateroverlast in voetgangerstunnel onder spoorweg in Buizingen

"Het onderlopen van de voetgangerstunnel in Buizingen sleept al een tijdje aan", zegt Bart Crols van de NMBS. "Dat gebeurt telkens bij hevige regenval en dat is helemaal niet fijn voor de reizigers die er de trein moeten nemen. Maar nu hebben we hiervoor een technische oplossing gevonden. De tunnel in Buizingen is uitgerust met een waterafvoerleiding, die uitmondt in de Zenne. Die afvoerleiding is voorzien van een terugslagklep. Die moet voorkomen dat in geval van overstroming de onderdoorgang onder water loopt. Als die terugslagklep gesloten is, wordt het water niet meer afgevoerd naar de Zenne. Om dit probleem op te lossen, wordt er een speciale pomp geïnstalleerd, die het regenwater dan afvoert als de terugslagklep gesloten is", zegt Bart Crols nog.