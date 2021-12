Kerstverlichting Sint-Guidokerk schijnt binnen in huizen: "Lijkt op zoeklicht van de politie of van disco"

Jochem Casier weet maar al te goed waar de lichten vandaan komen, want hij woont op 700 meter van de Sint-Guidokerk in Anderlecht. "Ik slaap op de bovenste verdieping van een woning. Toen de lichten pas geïnstalleerd waren, werd ik 's nachts wakker voor een toiletbezoek toen er plots een grote lichtstraal op mij viel. Ik kan je verzekeren: dat was verschieten. Ik dacht even dat er een politiehelikopter in mijn achtertuin vloog."

Nochtans is het niet de eerste keer dat de Sint-Guidokerk oplicht. "Vorig jaar tijdens de kerstperiode waren de lichten er ook, maar schenen ze gewoon de lucht in. Nu draaien ze in het rond en schijnen ze binnen. Het is maar een flits die passeert, maar je stelt er toch vragen bij: moet dat licht zo intens zijn? En wat met de lichtvervuiling?" Jochem is niet van plan om het gemeentebestuur te contacteren over de lichten. "Ik leg me er bij neer en kan er wel mee lachen. Het is een beetje disco!"