Trein rijdt leegstaand voertuig aan op overweg in Opwijk, anderhalf uur nadat in Ardooie hetzelfde is gebeurd

Als gevolg van het ongeval in Opwijk is het treinverkeer in beide richtingen onderbroken tussen Jette en Dendermonde. "De NMBS zal vervangbussen laten rijden en het treinverkeer wordt omgeleid in de mate van het mogelijke", zegt Thomas Baeken van Infrabel.

"Het is al het tweede gelijkaardige incident vanavond waarbij een wegvoertuig stil komt te staan op een overweg", hekelt Baeken, die verwijst naar het incident in Ardooie. Hij roept bestuurders die stil komen te staan op de spoorweg, op om hun voertuig zo snel mogelijk te verlaten en op een veilige afstand te gaan staan.

"Op de palen van de overwegsignalisatie kleven stickers met alle relevante informatie. Daarop staat het nummer van de spoorweg, het nummer van de overweg, maar ook straatnamen en de gemeente", licht Baeken verder toe. "Verwittig de hulpdiensten en zij kunnen met die informatie de verkeersleiding van Infrabel verwittigen zodat ze snel kunnen ingrijpen om het treinverkeer lokaal stil te leggen."