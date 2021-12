Oudste rijkelijke begrafenis van meisjesbaby in Europa toont aan dat jonge meisjes als volwaardig werden gezien

Met koolstofdatering kon men vaststellen dat het kind zo'n 10.000 jaar geleden leefde, wat van het graf het oudste van een jong meisje maakt dat ooit in Europa gevonden is.

Uit analyse van amelogenine - een eiwit dat betrokken is bij de vorming van tandglazuur - en oud DNA bleek dat de baby een meisje was dat behoorde tot een afstammingslijn van Europese vrouwen die bekend staat als de U5b2b haplogroep. Haplogroepen zijn groepen mensen die een reeks mutaties gemeen hebben in haploïde DNA: DNA waarvan er per cel maar één chromosoom aanwezig is.

Een gedetailleerde virtuele histologie - de studie van het weefsel en de structuur - van de tanden van de zuigeling toonde aan dat ze 40 tot 50 dagen na haar geboorte al gestorven is. Ook bleek dat ze stress had ondergaan die gedurende korte tijd de groei van haar tanden had stilgelegd 47 dagen en 28 dagen voor ze geboren werd. UIt koolstof- en stikstofanalyse van de tanden bleek dat haar moeder tijdens de zwangerschap voedsel had gegeten dat afkomstig was van het land.

"Er is een redelijk bestand van menselijke begrafenissen voor zo'n 14.000 jaar geleden", zei Hodgkins. "Maar van het einde van de Laat Paleolithische periode en het begin van het Mesolithicum weten we veel minder wat de begrafenispraktijken betreft. Begrafenissen van jonge kinderen zijn uitzonderlijk zeldzaam en Neve levert dus belangrijke informatie om dat hiaat op te helpen vullen."

"Het Mesolithicum is bijzonder interessant", zei mede-auteur Caley Orr. "Het volgt op het einde van de laatste IJstijd en het is de laatste periode in Europa waarin jagen en verzamelen de belangrijkste manieren waren om in het levensonderhoud te voorzien. Het is dus echt een belangrijke periode om de prehistorie van de mens te doorgronden." Orr is afgestudeerd aan de ASU en een paleo-antropoloog en anatoom aan de University of Colorado.