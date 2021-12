Leeuwin Dana van dierenpark Pairi Daiza is besmet met coronavirus

Dit weekend is koorts vastgesteld bij één van de vier leeuwen in de Jardin des Mondes. Leeuwin Dana werd onmiddellijk geïsoleerd en er werd een covidtest bij haar uitgevoerd. Het veterinair laboratorium bevestigde dat het resultaat positief is. Dana's symptomen zijn verlies van eetlust, hoesten en niezen. De leeuwin maakt ook koorts.

Geen van de verzorgers van de carnivoren testte nadien positief op het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie heeft Pairi Daiza strenge gezondheidsmaatregelen toegepast om de veiligheid van haar 7.000 dieren, en ook alle bezoekers en het personeel, te garanderen, aldus de mededeling.

De oorzaak van de besmetting is op dit moment nog niet bekend. De verzorgers moeten niet alleen de gekende handelingen tegen het coronavirus naleven, maar ook hun schoenen desinfecteren en handschoenen dragen.

Begin deze maand meldde de Antwerpse Zoo dat de twee nijlpaarden Imani en Hermien besmet raakten met het coronavirus.