Start pleidooien Essex-drama waarbij 39 Vietnamese migranten stierven in een koelwagen

Vandaag en morgen moeten 23 beklaagden zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor hun aandeel in de zaak waarbij 39 Vietnamese migranten twee jaar geleden stierven in een koelwagen in het Britse Essex. Die was verscheept vanuit Zeebrugge. De vermoedelijke spilfiguur riskeert vijftien jaar cel, maar ontkent elke betrokkenheid.