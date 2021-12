Politicoloog Fouad Gandoul fileert coronapas: "Nergens controle op identiteitskaart, systeem zo lek als een zeef"

Volgens politicoloog Fouad Gandoul is misbruik in het CST-systeem in ons land te gemakkelijk, en werkt de coronapas dus niet. In heel wat horeca- of fitnesszaken hoef je je identiteitskaart namelijk niet te tonen, enkel met je coronapas. Zonder correcte controle is het systeem "zo lek als een zeef", vindt de politicoloog.