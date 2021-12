Rechtbank verwerpt protest tegen windturbines nabij Riemst

"Waarom we zo fel reageren tegen die windturbines is omdat er in het totaal zo'n 70 aanvragen zijn in en rond Riemst", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Dit zijn er nu negen, maar er komen er altijd bij en het zijn altijd kleine projecten die worden aangevraagd, waardoor de milieuonderzoeken niet zo diepgaand zijn. Men onderzoekt altijd de milieueffecten van een aantal windmolens, maar niet van het totaal aantal. Daarom protesteren we ook altijd tegen de aanvraag van die windturbines, niet omdat wij iets hebben tegen groene energie want dat vinden wij heel belangrijk, maar we willen de milieu-impact kennen op mens en natuur."