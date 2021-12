Sociale energietarieven stijgen tot ruim 10 procent, 80 euro korting wordt pas eind januari verrekend

Wie van het sociaal tarief geniet, krijgt ook een eenmalige korting van 80 euro op de energiefactuur. Maar die korting komt er niet meer voor Kerstmis, zoals eind oktober nog door de federale regering beloofd was.



Op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is te horen dat alles intussen juridisch in orde is, nu het parlement er vorige week mee heeft ingestemd. De korting zal op de factuur van eind januari verrekend worden, omdat dit voor de energieleveranciers technisch de snelst mogelijke manier is.