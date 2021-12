Politie pakt vijftal op dat tigerkidnapping op juwelier wilde plegen

Een tigerkidnapping is een ontvoering waarbij familie- of gezinsleden worden vastgehouden om druk op iemand uit te oefenen. De bende werd afgelopen weekend opgerold bij een reeks huiszoekingen in Sint-Jans-Molenbeek, Brussel en Charleroi. De speciale eenheden van de federale politie boden versterking bij een aantal van die huiszoekingen, waarbij in totaal vijf verdachten werden opgepakt. Volgens het parket maken de verdachten deel uit van een vereniging van misdadigers die plannen had om een tigerkidnapping uit te voeren op de eigenares van een juwelierszaak in Waals-Brabant.

"De maatschappelijke context en de evolutie van dit soort criminaliteit vereisen een toenemende mate van deskundigheid en professionalisme van de diensten die ermee worden geconfronteerd”, zegt Martin François van het Brusselse parket. "Aldus heeft minutieus speurwerk met toepassing van bijzondere opsporingsmethodes en inzet van de speciale eenheden, geleid tot mooie resultaten. Tijdens de huiszoekingen werden vijf personen van hun vrijheid beroofd. Vier van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die één persoon onder aanhoudingsmandaat plaatste. De anderen worden op dit moment niet in verdenking gesteld. Tijdens de huiszoekingen werden vermommingsmateriaal, latexmasker, communicatiemiddelen en wapens aangetroffen. De eigenares van de juwelierszaak kan, ingevolge de arrestaties, op beide oren slapen en genieten van de komende feestdagen."