Tijdelijk akkoord over visvangst tussen Verenigd Koninkrijk en EU-lidstaten

Elk jaar in december wordt op Europees niveau beslist hoeveel vis de lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Dit jaar gaat de discussie vooral over het lopende visserijconflict met het Verenigd Koninkrijk. Er was namelijk nog geen akkoord tussen de EU en het VK over de vangstrechten voor de gedeelde visbestanden. Ook is er met het VK al een tijdje een conflict over het bezorgen van visvergunningen.