Tina verloor vader na ongeval waarbij bestuurder achter het stuur aan het sms'en was: "Mijn leven staat stil"

Vandaag keurt de Kamercommissie veel strengere regels voor gsm-gebruik achter het stuur goed. Tina Veltmans is sterke voorstander van de nieuwe regelgeving. Zij verloor haar vader door een bestuurder die aan het sms'en was achter het stuur. Haar moeder lag twee weken in coma en leed permanente hersenschade. "Ik word er enorm boos van. Als ik het zie in de auto voor mij, dan toeter ik", zegt Tina bij Radio 2 Antwerpen.