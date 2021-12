Turnhoutse politie richt vizier op drugsdealende pizzakoeriers

Zowel vrijdag- als zaterdagavond hield de politie extra controles, "met ook anonieme patrouilles”, klinkt het bij de politie. “Bijna elke pizzakoerier die door de stad reed, werd aan de kant gezet en gecontroleerd.”

Eén pizzakoerier had drugs op zak, maar maar net genoeg voor eigen gebruik en dat is niet strafbaar. Sommige pizzakoeriers hadden wel geen geldig rijbewijs of hun bromfiets was niet verzekerd. Opvallend: hoe verder de actie vorderde, hoe minder pizzakoeriers er rondreden in Turnhout. "Wellicht hebben de koeriers elkaar getipt", klinkt het bij de politie.