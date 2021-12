Vuurwerk gezien in Antwerpen? Bezorg video's aan politie om daders te vatten

"Alle relevante beelden worden bestudeerd door de politie", gaat Bruyns verder. “Het kan een mogelijke start zijn van een gerechtelijke procedure. Als we jongeren via de beelden kunnen identificeren, kunnen we hen aanspreken over de gevaren die vuurwerk met zich meebrengen. Ook kunnen we ze doorverwijzen naar vuurwerkklassen of kunnen we op huisbezoek gaan om samen met de ouders hun gedrag te bespreken.”