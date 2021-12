Vaccinatiecentrum Lommel opent opnieuw de deuren: "We zullen zeker tot in maart prikken"

Voor de heropening van het vaccinatiecentrum in Lommel werden er voldoende vrijwilligers gevonden: "We hebben een engagementsbevraging gedaan bij de vrijwilligers en daaruit bleek dat de mensen toch nog bereid zijn om verder te doen", legt Mulkers verder uit. "We hebben ook besloten om het tempo te verlagen en te spreiden; niet zoals in de eerste fase van de coronacrisis waarbij we toen elke dag in elk centrum geprikt hebben. We krijgen nu op langere termijn de kans om na te denken, we hebben nu perspectief en weten dat we tot zeker tot in maart zullen prikken. Dat perspectief hadden we voordien niet. Op die manier kunnen we de vaccinatiecampagne spreiden om de mensen ook zo veel mogelijk te ontlasten zodat die hoge druk niet meer op hen neerkomt.”