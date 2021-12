Verkiezingen in Hongkong: "Wie nu nog op straat komt wordt zwaarder gestraft dan een kleine crimineel"

"Achteraf gezien waren we in 1997 naïef", zegt Lucy. "De economie ging goed, ons leven was goed en we geloofden dat China de beloften die het had gemaakt bij de overdracht zou nakomen: 50 jaar lang zou er aan het politieke systeem en het rechtssysteem niets veranderen. Dat was zo afgesproken met de Verenigde Naties."

Of ze tijdens de protesten in 2019 ook niet naëf waren? "Misschien", zegt Lucy. "Maar we keken naar de evoluties in Zuid-Korea, Taiwan en ook Oost-Europa: ook daar hebben de mensen jarenlang moeten vechten tot er democratische hervormingen kwamen. En als je een activist bent, moet je durven dromen."