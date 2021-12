Veurne denkt aan jongeren en bouwt nieuw jeugddorp

Het jeugddorp komt in de Noordstraat in Veurne. Dat is niet ver van de plek waar de jeugddienst nu zit. De jeugddienst zelf, maar ook de jeugdbeweging KSA en de speelpleinwerking zullen er ondergebracht worden. Schepen van jeugd Jonas Bels (Veurne Plus): "Het is natuurlijk aan de architect om het juiste plan te tekenen maar zelf hebben we een aantal wensen. Zo moet er een polyvalente ruimte komen, moet er een bureau voor de stedelijke jeugddienst voorzien worden én komen er lokalen voor verschillende jeugdverenigingen. Het is de bedoeling dat er tegemoet wordt gekomen aan de noden die er vandaag zijn."

Het nieuwe jeugddorp in Veurne zou over 2 jaar moeten opengaan.