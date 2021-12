Virtual reality en robots: zo ziet ons seksleven er in de toekomst misschien uit

Seksspeeltjes kennen we al, maar halen we binnenkort ook virtual reality brillen en levensechte seksrobots boven in de slaapkamer? Volgens seksuologe Chloé De Bie wel. Ze verdiept zich al sinds 2010 in de wondere wereld van de robots. "Het is de next big step. Seksrobots bestaan vandaag de dag al. Ze zien er heel mooi uit en werken met artificiële intelligentie. Dat wil zeggen dat ze met je kunnen praten en je op die manier seksueel kunnen opwinden. Alleen kunnen ze nog niet autonoom bewegen."