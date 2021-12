Vlaamse overheid weigert bouw nieuwe school in de Groene Meersen in Zedelgem

Schepen van ruimtelijke ordening, Arnold Naessens (CD&V), noemt het een zwarte dag voor alle schoolkinderen van Zedelgem, want het dossier dateert al van in 2002. “Eerst waren er plannen om een school te bouwen in Zedelgem West. Maar door de nog aanwezige landbouw waren we verplicht gronden te ruilen en van bestemming te wijzigen.” Die piste werd verlaten wegens de loodzware en tijdrovende procedure. Toen kwam het woonuitbreidingsgebied in de Groene Meersen in de schijnwerper. “Naast de bouw van de school waren we ook bereid te onderzoeken wat er nog zou kunnen komen: een beperkt aantal woningen en ook nog recreatieve mogelijkheden. Die waterproblematiek was bekend maar is oplosbaar”, nog aldus Naessens.

In eerste instantie leverde de Bestendige deputatie de omgevingsvergunning af. Maar een vzw die zich inzet voor de bescherming van bossen en natuur ging in beroep. Waarop de bevoegde minister de vergunning weigerde.