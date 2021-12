Vlaanderen geeft bijna 3 miljoen euro om kasteeldomein van Berlare te restaureren: "Kasteel wordt administratief centrum van gemeente"

De gemeente kocht het kasteel in 2008 van zodra het op de markt kwam. Het was lange tijd omheind met betonnen platen zodat de dorpsbewoners niks konden zien. "Dat was in de tijd van de laatste familie Jonas. Het werd ook in de volksmond 'het kasteel van Jonas" genoemd", legt schepen An Van Driessche (Open Vld) uit. "Ik herinner me de verhalen van mijn vader en nonkels. Als ze een gat zagen in de omheining gingen ze snel eens naar binnen. Maar dan is er een conciërgewoning gekomen met iemand die continu alles in het oog hield en het terrein onderhield."