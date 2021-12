Voorverkoop "Spider-Man: no way home" breekt records: wordt de actieheld de redder van de cinema's?

En nu is er dus "Spider-Man: no way home". En afgaande op de ticketverkoop zitten hier weer veel fans op te wachten. In voorverkoop zijn in Kinepolis alleen al 35.000 tickets verkocht. Dat zijn er dubbel zoveel als bij de James Bond-film "No time to die". En die scoorde al heel goed.



Omdat de vraag zo groot is en volle filmzalen niet toegelaten zijn, heeft Kinepolis beslist om laat op de avond extra vertoningen te programmeren. Anneleen Van Troos van Kinepolis: "Blockbusters lokken de mensen naar de zalen, ook in deze moeilijke tijden. Maar van alle superhelden is Spider-Man duidelijk de grootste publiekstrekker. Wij zijn hem dankbaar."