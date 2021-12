Vaccinatiecentrum Westkust zoekt extra prikkers

Het vaccinatiecentrum aan de Westkust zoekt vrijwilligers die tijdens de eindejaarsperiode vaccins willen zetten. In het vaccinatiecentrum in Furnevent in Veurne hebben ze voldoende personeel om coronavaccins te zetten van 28 tot en met 30 december. Maar voor 26 en 27 december zijn er te weinig vrijwilligers om de vaccin te kunnen zetten.

"Onze vrijwilligers zijn vaak gepensioneerde verpleegkundigen, dokters en tandartsen", zegt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open VLD). "Veel vrijwilligers zitten te wachten. Ik heb zelfs iemand gehoord die nog maar één keer is opgeroepen terwijl hij 3 data had opgegeven." Volgens Vanden Bussche moet het, met wat goeie wil, dus wel lukken om extra dagen te prikken.

In Furnevent krijgen de inwoners van Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem hun coronaprik.