Verkoop zelftesten vertienvoudigd op tien weken tijd: "Wees gerust, er zijn er voldoende op voorraad voor de feestdagen"

Exacte verkoopscijfers willen ze bij Kruidvat niet geven, maar ze zijn naar eigen zeggen de grootste verkoper van zelftesten in België. Meer dan de 360.000 per week van de apothekers dus. "De vraag is ongekend hoog", zegt José Mes van Kruidvat aan VRT NWS. "In november hebben we 3 tot 4 keer zoveel zelftesten verkocht als in de maanden daar voor. Nu in december zitten we al een stijging van 50 procent in vergelijking met november."