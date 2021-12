Politie Knokke-Heist pakt 3 minderjarigen en 18-jarige op voor 2 inbraken in appartementen

De politie kwam het viertal op het spoor doordat hun auto na de inbraken opdook op camerabeelden. Uit onderzoek blijkt dat de meerderjarige man op de uitkijk stond, terwijl de 3 minderjarige meisjes de inbraak pleegden. Uit de 2 appartementen werd uiteindelijk niets meegenomen.

De man van 18 jaar werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De 3 minderjarigen moesten voor de jeugdrechter komen en 1 van hen werd intussen in een jeugdinstelling geplaatst. De politiezone Damme/Knokke-Heist onderzoekt nu, samen met de politie van Oostende, of het viertal nog in aanmerking komt voor andere feiten.