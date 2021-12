Alleenstaande en geen plannen met kerst? Dan ben je welkom bij Silke en haar man in Ternat

Silke Van Haver en haar man zijn een samengesteld kroostrijk gezin uit Ternat. Op kerstdag vieren de kinderen elders feest en dus beslisten Silke en haar man om alleenstaanden een plekje aan de feesttafel te gunnen. "Kerstdag is jammer genoeg niet voor iedereen een warme dag. In Ternat zijn er veel alleenstaanden en dus dachten we: waarom bieden we een aantal alleenstaanden geen plekje aan onze feesttafel?"

"We hebben vijf kinderen, dus we hebben heel veel plaats aan onze tafel. We zijn een nieuw samengesteld gezin en de ene week hebben we de kinderen, de andere week niet. Dit jaar hebben we de kinderen met nieuwjaar en dus is onze tafel op kerstdag leeg."